Сколько аварийных и трехсменных школ осталось в Казахстане

Аварийных школ осталось чуть больше 30. В основном они расположены в южных регионах, где больше всего детей, – сообщил глава МОН в кулуарах Сената.

По его словам, абсолютным «чемпионом» по трехсменными школам является Алматинская область. В регионе таких школ 54.