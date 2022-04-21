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12:53 21.04.2022

Сколько аварийных и трехсменных школ осталось в Казахстане

школа, класс Фото: Zakon.kz
Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал о ситуации с аварийными и трехсменными школами в стране, передает корреспондент Zakon.kz.
Аварийных школ осталось чуть больше 30. В основном они расположены в южных регионах, где больше всего детей, – сообщил глава МОН в кулуарах Сената.

По его словам, абсолютным «чемпионом» по трехсменными школам является Алматинская область. В регионе таких школ 54.

Сейчас акимат проводит масштабную работу. Буквально вчера в Мажилисе рассматривались уточнения в республиканский бюджет, и порядка 28 млрд тенге было выделено Алматинской области только на строительство школ. То есть вы можете посмотреть масштабы.Асхат Аймагамбетов
Тамила Языкова
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