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12:40 21.04.2022

Сменился посол Казахстана в Таиланде

новый посол Казахстана в Таиланде Фото: Zakon.kz
Указом президента Касым-Жомарта Токаева Арман Исетов назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Таиланде, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды.

Исетов Арман Аскарович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Таиланд, – говорится в официальном документе.

До него эту должность занимала Есбулатова Раушан Какимсеитовна.

Есбулатова Раушан Какимсеитовна освобождена от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Таиланд, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Союз Мьянма по совместительству, - говорится еще в одном указе президента.
Анастасия Московчук
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