Сменился посол Казахстана в Таиланде

Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды.

Исетов Арман Аскарович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Таиланд, – говорится в официальном документе.

До него эту должность занимала Есбулатова Раушан Какимсеитовна.

Есбулатова Раушан Какимсеитовна освобождена от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Таиланд, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Союз Мьянма по совместительству, - говорится еще в одном указе президента.