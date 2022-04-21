12:40 21.04.2022
Сменился посол Казахстана в Таиланде
Фото: Zakon.kz
Указом президента Касым-Жомарта Токаева Арман Исетов назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Таиланде, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды.
Исетов Арман Аскарович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Таиланд, – говорится в официальном документе.
До него эту должность занимала Есбулатова Раушан Какимсеитовна.
Есбулатова Раушан Какимсеитовна освобождена от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Таиланд, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Союз Мьянма по совместительству, - говорится еще в одном указе президента.