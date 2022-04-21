Председатель ЦИК Нурлан Абдиров посетил Алматы

20 апреля в здании Казахского национального университета имени Аль-Фараби прошла встреча Нурлана Абдирова с представителями политических партий, НПО, общественного совета, депутатов маслихата, СМИ, лидерами общественного мнения, блогерами, членами избиркомов. В мероприятии приняло участие 380 человек.

Председатель ЦИК подробно разъяснил инициативы главы государства Касым-Жомарта Токаева, обозначенных в послании народу Казахстана, по модернизации электорального процесса.

Аудитория высказала положительную позицию по предлагаемым новшествам, сделав акцент на том, что при разработке законопроекта Конституционного закона о выборах в состав рабочей группы должны быть включены представители профильных общественных организаций.

Состоялась активная дискуссия по введению электронного голосования.

По мнению участников встречи, первым этапом реализации должен быть пилотный проект, при котором будет функционировать как дистанционное электронное голосование с использованием ЭЦП, так и стационарное – непосредственно на избирательных участках. При этом они считают, что для отдельной категории избирателей все же должна быть сохранена традиционная форма голосования с бумажными бюллетенями.

Со стороны общественности прозвучал ряд предложений по совершенствованию избирательной системы – актуализация составов участковых избирательных комиссий перед выборами, системное электоральное обучение всех участников избирательного процесса, расширение прав и полномочий национальных наблюдателей, оснащение избирательных участков камерами видеонаблюдения, расширение каналов информирования о ходе избирательных кампаний.

Фото: ЦИК РК

В традиционной встрече Нурлана Абдирова со студентами различных ВУЗов и колледжей приняло участие 365 человек.

Важной темой встречи был вопрос необходимости повышения интереса и доверия молодежи к институту выборов, ее политической культуре. Участники встречи считают, что необходимо уделить особое внимание обучению молодых избирателей, особенно разъяснению их прав избирать и быть избранным. При этом, по их мнению, в этой работе важно использовать современные информационные каналы и методы.

Особое внимание участников было уделено и цифровизации избирательного процесса, в т.ч. с применением блокчейн-технологий. По мнению молодежи это повысит доверие граждан к выборам.

Также со стороны аудитории поступили вопросы по требованиям законодательства в отношении кандидатов на выборные должности, мерам избиркомов по обеспечению гласности и открытости выборов, участию молодежных НПО в выборном процессе в качестве субъектов выдвижения и др. На все интересующие вопросы участников были даны исчерпывающие ответы.

Как и в других регионах, проведено онлайн-анкетирование по актуальным темам избирательного процесса.

Результаты опроса среди молодежи показали следующее: 44,8 % опрошенных поддерживают внедрение дистанционного электронного голосования; 70,6 % респондентов считают, что кандидат в президенты страны должен знать государственный язык и лингвистический экзамен обязателен; 49,5% опрошенных ответили, что гражданин, имевший судимость, не может выдвигаться на выборные должности президента, депутата, акима. Также 39,2 респондентов ответили, что депутат, избранный по партийному списку, не может менять свою партийную принадлежность.

Следующая рабочая поездка Нурлана Абдирова запланирована в Восточно-Казахстанскую область 25 апреля .