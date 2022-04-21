Службе государственной охраны РК исполнилось 30 лет
21 апреля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Службы государственной охраны Республики Казахстан. Данная Служба была учреждена указом президента РК от 21 апреля 2014 года в результате слияния Службы охраны президента и Республиканской гвардии.
Служба государственной охраны РК – это специальный госорган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности республики. Он выполняет функции службы охраны президента страны и Республиканской гвардии, а также осуществляет охранные мероприятия по обеспечению безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, других охраняемых лиц и объектов.
Помимо выполнения основных задач по обеспечению безопасности высших должностных лиц государства и иностранных гостей, Служба государственной охраны Казахстана привлекается и к решению вопросов по противодействию терроризму и экстремизму. Кроме того, сотрудники Службы участвуют в организации и проведении церемониальных мероприятий.
Служба государственной охраны РК располагает собственной материально-технической базой, профессиональными кадрами и уникальной системой их подготовки. Ее структура и штатная численность утверждаются непосредственно главой государства.
С января 2022 года Службу государственной охраны возглавляет Сакен Исабеков.
В честь юбилейной праздничной даты Телерадиокомплекс президента подготовил документальный фильм, посвященный деятельности Службы, который транслировался на всех республиканских телеканалах.