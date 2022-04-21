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Законодательство РК
13:12 21.04.2022

26 апреля состоится внеочередной съезд партии AMANAT

Президент Фото: amanat.kz
Председатель партии AMANAT Касым-Жомарт Токаев принял решение о созыве внеочередного XXIII съезда на 26 апреля, передает Zakon.kz.

Председатель партии AMANAT Касым-Жомарт Токаев решил созвать внеочередной XXIII съезд, который состоится 26 апреля. Об этом сообщил Исполнительный секретарь партии Асхат Оралов на своей странице в Facebook.

В нем примут участие делегаты из всех регионов. Съезд пройдет в онлайн-формате. Центральный аппарат совместно с филиалами начал подготовительные мероприятия.

Планируется, что в ходе съезда будет рассмотрен вопрос о присоединении политической партии ADAL к партии AMANAT.

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