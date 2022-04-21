Очень серьезный вопрос – Ашимбаев о госдолге Казахстана

Это очень серьезный вопрос. Мы и в прошлом году поднимали вопрос по государственному долгу, критиковали его увеличение. Тогда правительство обещало взять ситуацию под контроль. Мы сейчас в рамках бюджета, конечно, будем еще раз рассматривать данный вопрос. Маулен Ашимбаев

Он отметил, что 5 мая депутаты Сената будут рассматривать поправки в республиканский бюджет на 2022 год. В связи с этим журналисты поинтересовались у спикера, будут ли сенаторы настаивать на том, чтобы правительство уменьшило сумму целевого транспорта из Нацфонда.

Мне сейчас сложно сказать, только вчера бюджет рассмотрели наши коллеги из Мажилиса. Сегодня должен поступить к нам проект бюджета, мы будем его изучать, внимательно смотреть. Если какие-то вопросы будут, конечно, мы будем поднимать их и говорить представителям правительства. Маулен Ашимбаев

21 апреля на пленарном заседании Мажилиса стало известно, что правительство планирует увеличить трансферт из Нацфонда до 4 трлн тенге.