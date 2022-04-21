15:41 21.04.2022
Курс доллара держится на одной отметке второй день
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 444,04 тенге (+0,12), передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля установился на отметке 5,78 тенге (+0,13).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 68,51 тенге (-0,77), объем торгов – 1,2 млн юаней.
Курс евро установлен Нацбанком в 481,91 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445-449 тенге, евро – по 480-488 тенге, российские рубли – по 5,2-5,5 тенге.