Курс доллара держится на одной отметке второй день

Средневзвешенный курс российского рубля установился на отметке 5,78 тенге (+0,13).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 68,51 тенге (-0,77), объем торгов – 1,2 млн юаней.

Курс евро установлен Нацбанком в 481,91 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445-449 тенге, евро – по 480-488 тенге, российские рубли – по 5,2-5,5 тенге.