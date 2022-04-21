Заявку на получение свидетельства о рождении можно подать в приложении Halyk Homebank
Теперь родителям нет нужды дважды обращаться в ЦОН: сначала, чтобы оформить заявку на документ, а затем, для его получения.
Благодаря возможностям приложения Halyk Homebank, стать владельцем свидетельства о рождении можно проще и быстрее.
Для этого необходимо выполнить 2 простых шага в приложении Halyk Homebank:
В разделе «Госуслуги» выбрать услугу «Получение свидетельства о рождении»;
Заполнить краткую информацию в электронной анкете:
a) по родителям;
b) по родившемуся ребенку/детям, с указанием предпочтительного районного/городского органа РАГС (регистрации актов гражданского состояния).
После получения уведомления о готовности документа, вы можете:
забрать оригинал свидетельства о рождении в указанном вами ЦОНе;
воспользоваться цифровой версией в разделе «Цифровые документы».
Сервис реализован Halyk Bank во взаимодействии с Министерством юстиции РК, Министерством здравоохранения РК и Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК.
Делайте свою жизнь проще - пользуйтесь широкими возможностями цифровых сервисов Halyk Homebank!