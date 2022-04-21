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Законодательство РК
16:37 21.04.2022

Заявку на получение свидетельства о рождении можно подать в приложении Halyk Homebank

приложение, заявка, свидетельство Фото: Zakon.kz
У вас родился ребенок? Подайте заявку на получение свидетельства о рождении онлайн в приложении Halyk Homebank!

Теперь родителям нет нужды дважды обращаться в ЦОН: сначала, чтобы оформить заявку на документ, а затем, для его получения.

Благодаря возможностям приложения Halyk Homebank, стать владельцем свидетельства о рождении можно проще и быстрее.

Для этого необходимо выполнить 2 простых шага в приложении Halyk Homebank:

  1. В разделе «Госуслуги» выбрать услугу «Получение свидетельства о рождении»;

  2. Заполнить краткую информацию в электронной анкете:

a) по родителям;

b) по родившемуся ребенку/детям, с указанием предпочтительного районного/городского органа РАГС (регистрации актов гражданского состояния).

После получения уведомления о готовности документа, вы можете:

  1. забрать оригинал свидетельства о рождении в указанном вами ЦОНе;

  2. воспользоваться цифровой версией в разделе «Цифровые документы».

Сервис реализован Halyk Bank во взаимодействии с Министерством юстиции РК, Министерством здравоохранения РК и Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК.

Делайте свою жизнь проще - пользуйтесь широкими возможностями цифровых сервисов Halyk Homebank!

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