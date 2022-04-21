Кража на 12 млн тенге: задержан мужчина, объявленный в межгосударственный розыск

Как сообщается на сайте информационного медиапортала МВД РК, в отдел полиции района Беймбета Майлина в прошлом году обратилась женщина, у которой из квартиры похитили ценные вещи, а из гаража – автомобиль.

Преступление совершено в поселке Тобол. Потерпевшая уехала в столицу, а за квартирой присматривали родственники. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, неизвестные проникли в квартиру через окно и похитили металлический сейф с кодовым замком. Кроме того, они украли деньги в сумме 800 тыс. тенге, ювелирные изделия и норковую шубу. Из гаража угнали машину Hyundai SantaFe стоимостью 8 млн тенге. Общая сумма материального ущерба составила более 12 млн тенге. Начальник отделения криминальной полиции ОП района Беимбета Майлина Талгат Байзаков

Полицейские определили маршрут передвижения угнанного автотранспорта и обнаружили его в областном центре. Владелице автотранспорт был возвращен сразу после совершения кражи.