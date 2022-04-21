17:22 21.04.2022
Кража на 12 млн тенге: задержан мужчина, объявленный в межгосударственный розыск
Фото: unsplash
В поселке Тобол в районе Беимбета Майлина Костанайской области неизвестные украли сейф с деньгами и ценными вещами, а также угнали машину. Ущерб составил более 12 млн тенге. Подозреваемые находились в межгосударственном розыске – через год один из них задержан, передает Zakon.kz.
Как сообщается на сайте информационного медиапортала МВД РК, в отдел полиции района Беймбета Майлина в прошлом году обратилась женщина, у которой из квартиры похитили ценные вещи, а из гаража – автомобиль.
Преступление совершено в поселке Тобол. Потерпевшая уехала в столицу, а за квартирой присматривали родственники. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, неизвестные проникли в квартиру через окно и похитили металлический сейф с кодовым замком. Кроме того, они украли деньги в сумме 800 тыс. тенге, ювелирные изделия и норковую шубу. Из гаража угнали машину Hyundai SantaFe стоимостью 8 млн тенге. Общая сумма материального ущерба составила более 12 млн тенге.Начальник отделения криминальной полиции ОП района Беимбета Майлина Талгат Байзаков
Полицейские определили маршрут передвижения угнанного автотранспорта и обнаружили его в областном центре. Владелице автотранспорт был возвращен сразу после совершения кражи.
Подозреваемыми оказались мужчины 30 и 33 лет. Один из них проживал в поселке Тобол, второй – из Костаная. Установлено, что после совершения преступления они скрывались в России. Через год одного из них задержали, второй по-прежнему находится в розыске.Талгат Байзаков