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17:55 21.04.2022

Астролог определил Топ-4 главных неудачников среди знаков зодиака

астрология, неудачники Фото: pixabay
Четырем представителям зодиакального круга в конце апреля придется несладко. Среди них Раки, Львы, Стрельцы и Козероги, сообщает Zakon.kz.

Известный российский астролог Павел Глоба отмечает, что в конце апреля именно этим знакам не удастся поймать удачу за хвост.

Раки

Неприятностей, как отмечено в публикации «Утро.ру», этому знаку зодиака хватает с лихвой. Лучше собраться и стойко переносить все трудности, самое главное – не делать необдуманных шагов.

Львы

Также не повезет и Львам. Придется на время забыть об успехах и затянуть пояса.

Конец апреля подарит немало неприятных сюрпризов, поэтому стоит приготовиться к тому, что времени на отдых совсем не будет.

Стрельцы

Как уточняет Глоба, судьба решила наказать представителей этого знака зодиака за плохое поведение в прошлом. Придется принять и смириться, что в конце апреля будет нелегко.

Козероги

Для Козерогов конец апреля станет непростым.

Им стоит нарастить темп и действовать в условиях стремительно меняющихся событий.

Ранее астролог рассказывал, что апрель станет проверкой для некоторых представителей зодиакального круга.

Анастасия Московчук
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