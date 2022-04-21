17:55 21.04.2022
Астролог определил Топ-4 главных неудачников среди знаков зодиака
Фото: pixabay
Четырем представителям зодиакального круга в конце апреля придется несладко. Среди них Раки, Львы, Стрельцы и Козероги, сообщает Zakon.kz.
Известный российский астролог Павел Глоба отмечает, что в конце апреля именно этим знакам не удастся поймать удачу за хвост.
Раки
Неприятностей, как отмечено в публикации «Утро.ру», этому знаку зодиака хватает с лихвой. Лучше собраться и стойко переносить все трудности, самое главное – не делать необдуманных шагов.
Львы
Также не повезет и Львам. Придется на время забыть об успехах и затянуть пояса.
Конец апреля подарит немало неприятных сюрпризов, поэтому стоит приготовиться к тому, что времени на отдых совсем не будет.
Стрельцы
Как уточняет Глоба, судьба решила наказать представителей этого знака зодиака за плохое поведение в прошлом. Придется принять и смириться, что в конце апреля будет нелегко.
Козероги
Для Козерогов конец апреля станет непростым.
Им стоит нарастить темп и действовать в условиях стремительно меняющихся событий.
Ранее астролог рассказывал, что апрель станет проверкой для некоторых представителей зодиакального круга.