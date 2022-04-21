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Законодательство РК
18:01 21.04.2022

Правительство Казахстана предлагает ввести ряд новых антикризисных мер

рк, антикризисные меры, правительство Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по дополнительным антикризисным мерам, на котором было отмечено, что правительство внимательно следит за влиянием внешнеэкономических и геополитических факторов на казахстанских производителей, передает Zakon.kz.
Предлагается ввести ряд новых мер поддержки, чтобы стимулировать развитие отечественных компаний и снизить административную нагрузку.Пресс-служба премьер-министра РК

Так, в рамках госзакупок предложено проработать механизмы невключения в Реестр недобросовестных поставщиков тех компаний, которые столкнулись с форс-мажорными обстоятельствами (закрытие логистических коридоров, срыв поставок и т.д.) при исполнении своих обязательств.

Предлагается также увеличить размеры государственного субсидирования страховых премий для поддержки сельхозпроизводителей.Пресс-служба премьер-министра РК

Кроме того, было поддержано предложение по расширению льготного лизинга сельхозтехники отечественного производства.

Премьер-министр РК поддержал озвученные и другие предложения, поручив проработать вопросы их реализации.

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