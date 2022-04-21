Правительство Казахстана предлагает ввести ряд новых антикризисных мер

Предлагается ввести ряд новых мер поддержки, чтобы стимулировать развитие отечественных компаний и снизить административную нагрузку. Пресс-служба премьер-министра РК

Так, в рамках госзакупок предложено проработать механизмы невключения в Реестр недобросовестных поставщиков тех компаний, которые столкнулись с форс-мажорными обстоятельствами (закрытие логистических коридоров, срыв поставок и т.д.) при исполнении своих обязательств.

Предлагается также увеличить размеры государственного субсидирования страховых премий для поддержки сельхозпроизводителей. Пресс-служба премьер-министра РК

Кроме того, было поддержано предложение по расширению льготного лизинга сельхозтехники отечественного производства.

Премьер-министр РК поддержал озвученные и другие предложения, поручив проработать вопросы их реализации.