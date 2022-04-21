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18:23 21.04.2022

161 кг марихуаны изъяли у жителя Шу

Изъятие, Шу, 161 кг Фото: gov.kz
43-летний житель города Шу был задержан сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области 19 апреля, сообщает Zakon.kz.

На чердаке в доме подозреваемого изъяты восемь мешков с высушенной марихуаной общим весом более 161 кг.

Таким образом был пресечен крупный канал поставки наркотиков.

Задержанный дал признательные показания. Сейчас он водворен в ИВС города Шу.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 297, ч. 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере в целях сбыта». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступлению. Начальник УПН ДП области Аскар Джумабеков

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