18:23 21.04.2022
161 кг марихуаны изъяли у жителя Шу
Фото: gov.kz
43-летний житель города Шу был задержан сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области 19 апреля, сообщает Zakon.kz.
На чердаке в доме подозреваемого изъяты восемь мешков с высушенной марихуаной общим весом более 161 кг.
Таким образом был пресечен крупный канал поставки наркотиков.
Задержанный дал признательные показания. Сейчас он водворен в ИВС города Шу.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 297, ч. 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере в целях сбыта». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступлению. Начальник УПН ДП области Аскар Джумабеков