161 кг марихуаны изъяли у жителя Шу

На чердаке в доме подозреваемого изъяты восемь мешков с высушенной марихуаной общим весом более 161 кг.

Таким образом был пресечен крупный канал поставки наркотиков.

Задержанный дал признательные показания. Сейчас он водворен в ИВС города Шу.