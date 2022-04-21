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Законодательство РК
18:31 21.04.2022

Штормовое предупреждение объявлено в некоторых областях Казахстана

погода Фото: pixabay
Синоптики РГП  «Казгидромет» опубликовали прогноз важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 22 апреля, передает Zakon.kz.

На севере Кызылординской области синоптики прогнозируют грозу. Ветер юго-западный днем, в центре области 15-20 м/с.

На севере, западе Карагандинской области ожидается северо-западный с переходом на северо-восточный ветер, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юго-западе Западно-Казахстанской области будет туман. Днем на северо-западе, западе области – гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке Атырауской области днем возможна гроза. Ветер северо-западный, на севере, западе и в центре области 15-20 м/с.

В Атырау ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

На юге Актюбинской области – гроза. Ветер восточный, северо-восточный, на северной половине области порывы 18 м/с.

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