В нескольких городах Афганистана прогремели взрывы – множество погибших
Как передает телеканал Sky News Arabia, по меньшей мере десять человек погибли и не менее пятнадцати получили ранения в результате взрыва в городе Кундуз одноименной провинции Афганистана.
Еще один взрыв прогремел у одной из мечетей города Мазари-Шариф, столицы провинции Балх, передает агентство Aamaj News.
Инцидент произошел в оживленном районе города во время совершения верующими намаза. Не менее 30 человек погибли и 80 пострадали.
О причинах взрывов пока не сообщается.
— Aamaj News (@aamajnews24) April 21, 2022
جان باختهگان و زخمیان انفجار مسجد بلخ؛
«خدایا این چه مصیبت است؟»#آماج_نیوز pic.twitter.com/nCbrwiz4cz
Вчера, 20 апреля, в Кабуле рядом с полицейским пунктом был подорван заминированный автомобиль – несколько человек получили ранения.
Также ранее несколько взрывов прогремело в школах в одном из западных районов столицы Афганистана – погибли шесть человек и десятки получили ранения.