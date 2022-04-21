В нескольких городах Афганистана прогремели взрывы – множество погибших

Как передает телеканал Sky News Arabia, по меньшей мере десять человек погибли и не менее пятнадцати получили ранения в результате взрыва в городе Кундуз одноименной провинции Афганистана.

Еще один взрыв прогремел у одной из мечетей города Мазари-Шариф, столицы провинции Балх, передает агентство Aamaj News.

Инцидент произошел в оживленном районе города во время совершения верующими намаза. Не менее 30 человек погибли и 80 пострадали.

О причинах взрывов пока не сообщается.

جان باخته‌گان و زخمیان انفجار مسجد بلخ؛

«خدایا این چه مصیبت است؟»#آماج_نیوز pic.twitter.com/nCbrwiz4cz April 21, 2022

Вчера, 20 апреля, в Кабуле рядом с полицейским пунктом был подорван заминированный автомобиль – несколько человек получили ранения.

Также ранее несколько взрывов прогремело в школах в одном из западных районов столицы Афганистана – погибли шесть человек и десятки получили ранения.