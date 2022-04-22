Еще 7000 учеников сельских школ приблизились к мечте о блестящем образовании

IQanat – самая масштабная частная олимпиада Казахстана, которая проходит в три отборочных тура. Ее цель – поддержать ребят из сельских школ и помочь им раскрыть свои способности. Участниками ежегодно становятся более 40 тысяч школьников из 5000 казахстанских школ.

За пять лет своего существования олимпиада IQanat стала для школьников путевкой к блестящему образованию. Готовиться к ней восьмиклассники начинают еще в начале учебного года. На осенних каникулах проходит первый тур олимпиады. Он выявляет направление учеников, в котором они себя видят: математическое или гуманитарное. Далее на весенних каникулах проходит второй тур. Во многих областях для школьников устраиваются встречи с попечителями фонда IQanat, приглашаются интересные личности и педагоги. В этом году к программе присоединились 85 менторов, имеющих академические и карьерные успехи. Главная цель – вдохновить и мотивировать детей на дальнейшие победы. Так, в ходе олимпиады школьники посетили мотивационные тренинги и семинары. И наконец, финальный, третий тур проходит в июне.

Фото: IQanat

Летом 750 финалистов олимпиады претендуют на поступление в школу IQanat high school of Burabay (с 9 до 11 класса), проживание и обучение в которой оплачивают меценаты фонда. При этом в олимпиаде не бывает проигравших. Ребята, которым не хватило баллов для поступления, могут воспользоваться бесплатными программами подготовки к поступлению в казахстанские и зарубежные вузы.

Для многих школьников из регионов мероприятие такого масштаба становится большим событием, своего рода первым выходом в свет, где можно показать себя и встретить единомышленников. Поэтому ребята подходят к подготовке максимально ответственно и не боятся вызовов. Например, для того, чтобы добраться до областных центров, где проходила олимпиада, некоторые ребята провели в дороге по 15-20 часов. Об энтузиазме школьников лучше всего говорят их истории.

Фото: IQanat

Когда мы выезжали из нашего села в Караганду, был сильный буран. Ехать было очень тяжело, так как дороги замело и не было видимости. Несколько раз мы останавливались, чистили снег и толкали машину. И все это время во мне горело желание попасть на олимпиаду. И знаете что, в итоге я справилась со всеми заданиями и поняла, что не зря преодолела такой сложный путь! Ученица 8 класса Актогайского района Амина Зекен

Организация слетов школьников проходит с соблюдением всех мер предосторожности и безопасности. Благодаря взносам попечителей фонд IQanat полностью оплачивает питание и проживание юных олимпийцев, униформу и прочие расходы. Поддержать фонд может любой бизнесмен и неравнодушный казахстанец. Как правило, меценаты берут на попечение районы страны, в которых родились сами. В итоге без внимания не остается ни один район Казахстана.

Фото: IQanat

После мероприятия вдохновленные дети вернулись домой, чтобы ожидать результатов олимпиады и, конечно, готовиться к третьему, заключительному, туру в июне.