Стая крокодилов убила шестерых жителей одной деревни в Танзании

Как указано на портале Daily Mail, с начала 2022 года крокодилы убили и съели шестерых жителей деревни Кимарамисале. Хищники нападают на людей, когда те подходят к реке, чтобы набрать воды.

Шесть человек были атакованы и съедены крокодилами с января по март 2022 года. Лидер деревни Салум Бонго

Ради безопасности селян призвали не приближаться к реке. Правительство страны обратило внимание на проблему. Разрабатывается план, который избавит людей от необходимости подходить к берегу, чтобы набрать воду.