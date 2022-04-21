20:01 21.04.2022
Стая крокодилов убила шестерых жителей одной деревни в Танзании
Фото: pixabay
Деревню Кимарамисале, которая расположена у реки Руву в Танзании, три месяца терроризирует стая крокодилов, передает Zakon.kz.
Как указано на портале Daily Mail, с начала 2022 года крокодилы убили и съели шестерых жителей деревни Кимарамисале. Хищники нападают на людей, когда те подходят к реке, чтобы набрать воды.
Шесть человек были атакованы и съедены крокодилами с января по март 2022 года.Лидер деревни Салум Бонго
Ради безопасности селян призвали не приближаться к реке. Правительство страны обратило внимание на проблему. Разрабатывается план, который избавит людей от необходимости подходить к берегу, чтобы набрать воду.