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Законодательство РК
20:01 21.04.2022

Стая крокодилов убила шестерых жителей одной деревни в Танзании

жители Фото: pixabay
Деревню Кимарамисале, которая расположена у реки Руву в Танзании, три месяца терроризирует стая крокодилов, передает Zakon.kz.

Как указано на портале Daily Mail, с начала 2022 года крокодилы убили и съели шестерых жителей деревни Кимарамисале. Хищники нападают на людей, когда те подходят к реке, чтобы набрать воды.

Шесть человек были атакованы и съедены крокодилами с января по март 2022 года.Лидер деревни Салум Бонго

Ради безопасности селян призвали не приближаться к реке. Правительство страны обратило внимание на проблему. Разрабатывается план, который избавит людей от необходимости подходить к берегу, чтобы набрать воду.

Ирина Лукичева
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