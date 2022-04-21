Эксперт рассказала о вызывающих камни в почках привычках

Вызывающие данное заболевание пищевые привычки назвала в беседе с news.ru диетолог, нефролог Анна Коробкина.

В группе риска и те, кто употребляет очень мало жидкости, очень много мяса, наваристых супов на кости, шпината, щавеля, если говорим о вегетарианцах. Диетолог, нефролог Анна Коробкина

Специалист объяснила, что почки являются «терпеливым» органом. Из-за этого недуг может долго не давать о себе знать.

По словам нефролога, проблема дает о себе знать не сразу, зачастую это вскрывается спонтанно во время диспансеризации. Первые симптомы болезни зависят не от размеров камней, а от их расположения.

Это может быть камень в 3 миллиметра, 0,5 сантиметра, 1 сантиметр, никак не дающий о себе знать. Главное – где он находится: в синусе почки, паренхиме почки, в лоханке, в просвете мочеточника. Если это камень мочеточника, то он дает о себе знать практически сразу сильными болями. Как правило, камни в почках растут и не сразу себя проявляют. Диетолог, нефролог Анна Коробкина