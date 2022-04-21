В Нур-Султане начали обработку территорий от комаров

Гнусоистребительные работы для снижения численности комаров проводятся ежегодно. Биологи и энтомологи проводятся обследование водоемов на наличие личинок, в случае обнаружения их обрабатывают с помощью роторных опрыскивателей или спецмашин с дезустановкой.

Затем обработка переходит во внутриквартальные территории города, где специалисты создают защитный барьер с 21:00 до 4:00.

Начинают с центра города, двигаясь за пределы границ жилых массивов с созданием защитного барьера, чтобы удержать миграции комаров из других регионов.

К проведению дезинсекционных работ привлекут 150 человек, оснастив их специальными роторами.

Все сотрудники прошли инструктаж и профессионально подготовлены. Препараты, которые применяем при дезинсекционных работах, включены в реестр разрешенных к применению и согласованы с СЭС. и.о. руководителя отдела ДСЭК города Нур-Султан Нагима Шатаева

Для дезинсекционных работ применяются препараты малоопасные для людей и животных, с содержанием действующего вещества хлорпирифос и малатион.