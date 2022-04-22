Психолог заявила, что безделье улучшает психологическое здоровье

О пользе «ничегонеделанья» психолог и кандидат наук Бет Курланд написала в статье для журнала Psychology Today.

Многие люди испытывают сильное возбуждение нервной системы и хронический стресс, так как не умеют «перезагружаться». Они не практикуют медитацию или специальные дыхательные упражнения, отметила Бет Курланд.

Культура, в которой мы живем, ценит продуктивность, а не «сидение сложа руки». Много внимания уделяется тому, чтобы работать, и гораздо меньше — тому, чтобы фокусироваться на моменте. Быть постоянно нервным и напряженным для многих уже привычка, а некоторые и вовсе считают, что в ином состоянии не получится добиваться целей. Психолог Бет Курланд

Бет Курланд уверена, что проблема заключается не столько в культуре человека, которая требует постоянно быть продуктивным, а в самих людях. Многие лишают себя возможности полноценно отдохнуть и на время забыть о рабочих проблемах.

Согласно теории Пола Гилберта, на которую опирается психолог, существует три функции регуляции эмоций: функция обнаружения угроз, поиска и отдыха. Каждая из функций соответствует определенным эмоциям, например, функция обнаружения угроз связана с чувством беспокойства и гневом, а функция отдыха — с безопасностью и удовлетворенностью.