Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
06:01 22.04.2022

ВОЗ рекомендовала препарат от COVID-19 производства Pfizer

Коронавирус Pfizer таблетки ВОЗ Фото: pixabay
Таблетки от коронавируса Paxlovid в ходе трех лабораторных испытаний показали эффективность против штамма коронавируса «омикрон», сообщает Zakon.kz.

ВОЗ рекомендует применять препарат Paxlovid от компании Pfizer для лечения легкой или средней степени тяжести COVID-19 у пациентов с высоким риском госпитализации, сообщает RT.

Пероральный противовирусный препарат от Pfizer (комбинация таблеток нирматрелвира и ритонавира) настоятельно рекомендуется пациентам с нетяжелыми формами COVID-19, которые подвергаются наибольшему риску развития тяжелого заболевания и госпитализации.ВОЗ

Как уточняется, рекомендация основана на новых данных двух рандомизированных контролируемых исследований с участием 3078 пациентов.

Ранее в Pfizer сообщили, что таблетки от коронавируса Paxlovid в ходе трех лабораторных испытаний показали эффективность против штамма коронавируса «омикрон».

Американский медицинский регулятор FDA также одобрил к экстренному применению таблетки от коронавируса компании Pfizer.

Данияр Кунафин
COVID-19 ВОЗ
Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
21.04.2022
Дождь с переходом в снег – прогноз погоды в Казахстане на 22 апреля
21.04.2022
Астрологи назвали однолюбов среди представителей знаков зодиака
21.04.2022
Генерал-майор Кайдар Каракулов освобожден из изолятора
21.04.2022
Ситуация в Украине: Рада продлила военное положение, Мариуполь под контролем войск РФ
21.04.2022
Главная Топ LIVE Все