ВОЗ рекомендовала препарат от COVID-19 производства Pfizer

ВОЗ рекомендует применять препарат Paxlovid от компании Pfizer для лечения легкой или средней степени тяжести COVID-19 у пациентов с высоким риском госпитализации, сообщает RT.

Пероральный противовирусный препарат от Pfizer (комбинация таблеток нирматрелвира и ритонавира) настоятельно рекомендуется пациентам с нетяжелыми формами COVID-19, которые подвергаются наибольшему риску развития тяжелого заболевания и госпитализации. ВОЗ

Как уточняется, рекомендация основана на новых данных двух рандомизированных контролируемых исследований с участием 3078 пациентов.

Ранее в Pfizer сообщили, что таблетки от коронавируса Paxlovid в ходе трех лабораторных испытаний показали эффективность против штамма коронавируса «омикрон».

Американский медицинский регулятор FDA также одобрил к экстренному применению таблетки от коронавируса компании Pfizer.