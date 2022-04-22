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06:23 22.04.2022

Пеле выписали из больницы в Сан-Паулу

футболист Пеле больница Фото: Twitter/Pele
Футболист Пеле выписан из больницы после проведения процедур по лечению рака. 81-летний бывший футболист был «в хорошем и стабильном» состоянии, сообщает Zakon.kz.

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле был выписан из больницы в Сан-Паулу, в Бразилии, сообщают «Известия».

Пеле выписали из больницы имени Альберта Эйнштейна, куда он был госпитализирован во вторник, 19 апреля, для проведения медицинских процедур по лечению рака толстой кишки. Отмечается, что 81-летний бывший футболист был «в хорошем и стабильном» состоянии.

Пеле будет посещать медучреждение как минимум один раз в месяц для продолжения курса химиотерапии и прохождения регулярных осмотров. Футболист лечит три злокачественные опухоли (кишечника, печени и легкого).

В конце августа 2021 года Пеле прошел плановое обследование, которое выявило опухоль в кишечнике. 4 сентября врачи провели операцию по удалению новообразования.

В декабре Пеле вновь попал в больницу имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу для прохождения лечения после удаления опухоли в толстой кишке.

Данияр Кунафин
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