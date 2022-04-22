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07:00 22.04.2022

Сроки окончания конфликта спрогнозировали в Минобороны Украины

Военный конфликт в Украине Фото: pixabay
По словам главы Минобороны Алексея Резникова, Украине нужны тяжелые вооружения, а также «полное глобальное эмбарго на российские нефть и газ», сообщает Zakon.kz.

Конфликт в Украине будет продолжаться еще несколько месяцев, даже если страна получит от Запада запрашиваемые ей вооружения, а если не получит, то противостояние еще более затянется. Такое мнение высказал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает ТАСС.

По его словам, Украине нужны тяжелые вооружения.

Я знаю, что эти вооружения могут быть быстро предоставлены различные странами. Нужна только воля сделать это. Нам нужно также полное глобальное эмбарго на российские нефть и газ.Алексей Резников

Если Украина последует данному курсу, Россия «покинет страну через несколько месяцев», указал Резников. В противном случае противостояние затянется.

Данияр Кунафин
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