Пятеро погибли из-за схода селя в Узбекистане

В Джизакской области Узбекистана из-за селя, вызванного проливными дождями, погибли пять человек, сообщает Sputnik Казахстан.

По данным прокуратуры области, еще шесть человек в результате ЧС получили травмы различной степени тяжести, проводится расследование.

Как сообщали в МЧС, в результате стихии в Джизакской области были эвакуированы более 100 человек, подтопленными оказались 260 домов, 53 из них полностью разрушены.

Незначительные подтопления домов и улиц также были зафиксированы в Самаркандской области, паводки – в Кашкадарьинской и Навоийской областях.

По данным синоптиков, устойчивая тенденция к потеплению (средний рост температуры на 1,5% в год) в ближайшие 10-15 лет приведет к росту дождевых осадков, что повлечет за собой увеличение числа паводков и усиление селевой активности.

В июле 2021 года в Наманганской области на востоке Узбекистана, граничащей с Кыргызстаном, восемь человек погибли и шесть пострадали в результате схода селя из-за проливных дождей.