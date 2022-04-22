100 казахстанцев лечатся от COVID-19 в стационарах

На 22 апреля лечение от КВИ продолжает получать 1738 человек (816 КВИ+ и 922 КВИ-), из них:

в стационарах – 100,

на амбулаторном уровне – 1638.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 8,

в состоянии крайней степени тяжести – 0,

на аппарате ИВЛ – 1.