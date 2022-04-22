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08:18 22.04.2022

100 казахстанцев лечатся от COVID-19 в стационарах

КВИ Казахстан 22 апреля Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали девять новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 22 апреля лечение от КВИ продолжает получать 1738 человек (816 КВИ+ и 922 КВИ-), из них:

  • в стационарах – 100,

  • на амбулаторном уровне – 1638.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 8,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 0,

  • на аппарате ИВЛ – 1.

Коронавирус Казахстан 22 апреля

Фото: Минздрав РК

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