08:18 22.04.2022
100 казахстанцев лечатся от COVID-19 в стационарах
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали девять новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 22 апреля лечение от КВИ продолжает получать 1738 человек (816 КВИ+ и 922 КВИ-), из них:
в стационарах – 100,
на амбулаторном уровне – 1638.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 8,
в состоянии крайней степени тяжести – 0,
на аппарате ИВЛ – 1.
Фото: Минздрав РК