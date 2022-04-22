10:18 22.04.2022
Пранкеров задержали в Нур-Султане
Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане задержаны пранкеры. 20 апреля в обзор камер видеонаблюдения Центра оперативного управления попал момент, как человека загрузили в багажник авто, передает Zakon.kz.
Оперативная информация была передана полицейским, патрулирующим по улице Сарайшык.
Сотрудниками специализированного батальона патрульной полиции остановлены две автомашины Toyota по пр. Кабанбай батыра. Ночные нарушители в возрасте 18-19 лет были доставлены в Управление полиции района «Есиль».Пресс-служба ДП Нур-Султана
По словам молодых людей, они хотели разыграть приятеля и сделать пранк для соцсетей.
В отношении их возбуждены административные производства с проведением профилактической беседы о недопущении подобных фактов.