Пранкеров задержали в Нур-Султане

Оперативная информация была передана полицейским, патрулирующим по улице Сарайшык.

Сотрудниками специализированного батальона патрульной полиции остановлены две автомашины Toyota по пр. Кабанбай батыра. Ночные нарушители в возрасте 18-19 лет были доставлены в Управление полиции района «Есиль». Пресс-служба ДП Нур-Султана

По словам молодых людей, они хотели разыграть приятеля и сделать пранк для соцсетей.

В отношении их возбуждены административные производства с проведением профилактической беседы о недопущении подобных фактов.