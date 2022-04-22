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10:18 22.04.2022

Пранкеров задержали в Нур-Султане

задержание Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане задержаны пранкеры. 20 апреля в обзор камер видеонаблюдения Центра оперативного управления попал момент, как человека загрузили в багажник авто, передает Zakon.kz.

Оперативная информация была передана полицейским, патрулирующим по улице Сарайшык.

Сотрудниками специализированного батальона патрульной полиции остановлены две автомашины Toyota по пр. Кабанбай батыра. Ночные нарушители в возрасте 18-19 лет были доставлены в Управление полиции района «Есиль».Пресс-служба ДП Нур-Султана

По словам молодых людей, они хотели разыграть приятеля и сделать пранк для соцсетей.

В отношении их возбуждены административные производства с проведением профилактической беседы о недопущении подобных фактов.

Анастасия Стативкина
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