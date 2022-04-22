«Со мной все хорошо»: участница «похищения» в Алматы рассказала подробности пранка

Тогда Абдрахманов Рустам, замначальника Департамента полиции Алматы отметил, «исходя из практики, не исключено, что это может быт пранк, либо съемка».

22 апреля в полиции города подтвердили, что это был пранк. Организаторы и участники установлены. Их действиям будет дана правовая оценка.

Я хотела бы сообщить, что это был социальный эксперимент – пранк. Я та девушка с видео. Со мной все хорошо, меня никто не похищал. У общественности просим прощения, - отметила участница 2004 года рождения.

Вместе с тем, установлен и привлечен к административной ответственности водитель Chevrolet Nexia - гражданин 1988 года рождения.

В отношении него составлены административные протоколы по признакам правонарушений, предусмотренных ст. 290 ч.2 КРКоАП (управление ТС без государственных регистрационных номерных знаков и ст. 601 ч.1 КРКоАП (не выполнение требований дорожных знаков и разметок». Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Транспортное средство водворено на специализированную штрафную стоянку.