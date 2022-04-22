10:42 22.04.2022
Работникам госучреждений будут выплачивать надбавки из местных бюджетов
Фото: Zakon.kz
Минтруда подготовило проект постановления правительства, которым вносятся изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, сообщает Zakon.kz.
В частности, в документ вносится дополнение об установлении стимулирующих надбавок к должностным окладам работников организаций за счет областных бюджетов и бюджетов городов республиканского значения, столицы, финансируемых из местного бюджета, по решению местных представительных органов.
Порядок и условия установления данной надбавки определяются местным исполнительным органом.
Как поясняется, такая поправка даст возможность повышения заработной платы отдельных работников бюджетной сферы.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 мая.