Владение огнестрельным оружием в США упрощено во многих штатах

Как пишет издание The Week, во многих американских штатах сильно упростили процедуру покупки и ношения оружия. Это связывают с увеличением случаев насилия, связанного с применением огнестрельного оружия в стране.

Как сообщило издание, большинство штатов принимают законы, которые позволяют гражданам свободно носить оружие в общественных местах без лицензии на него.

Согласно данным, по состоянию на март месяц текущего года ношение оружия без лицензии было разрешено в 25 штатах.