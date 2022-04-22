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Законодательство РК
11:27 22.04.2022

Владение огнестрельным оружием в США упрощено во многих штатах

упрощена процедура владения оружием Фото: pixabay
Власти многих американских штатов упрощают для жителей правила владения огнестрельным оружием. Связано это с участившимися случаями стрельбы, передает Zakon.kz.

Как пишет издание The Week, во многих американских штатах сильно упростили процедуру покупки и ношения оружия. Это связывают с увеличением случаев насилия, связанного с применением огнестрельного оружия в стране.

Как сообщило издание, большинство штатов принимают законы, которые позволяют гражданам свободно носить оружие в общественных местах без лицензии на него.

Согласно данным, по состоянию на март месяц текущего года ношение оружия без лицензии было разрешено в 25 штатах.

Оксана Житникова
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