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11:29 22.04.2022

Российские «ВАЗы» угоняли приезжие из Алматинской области

Алматинская область Фото: пресс-служба ДП Алматы
На счету криминального трио пять установленных фактов краж автомобилей. Злоумышленники специализировались на авто с учетом в России, передает Zakon.kz.

Угнанные машины злоумышленники прятали в одном из домов в поселке Кеген. Оттуда же продавали скупщикам, сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

Операцию по разоблачению и задержанию автоворов мы провели при содействии коллег из Управления криминальной полиции города. Подозреваемые задержаны. Роли каждого из них были четко распределены. Им по 19-20 лет. В ходе следственных мероприятий установлено, что фигурантами было угнано пять автомашин в Алатауском, Алмалинском и Медеуском районах. Четыре из пяти авто изъяты у скупщиков, еще один «ВАЗ» разобран и продан по запчастям.Начальник отдела полиции при УП Медеуского района Едилхан Байгараев

Полицейские проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям. По данному факту расследуется уголовное дело. Фигуранты водворены в изолятор временного содержания.

Ирина Лукичева
Россия Алматинская область Алматы
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