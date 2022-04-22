Российские «ВАЗы» угоняли приезжие из Алматинской области

Угнанные машины злоумышленники прятали в одном из домов в поселке Кеген. Оттуда же продавали скупщикам, сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

Операцию по разоблачению и задержанию автоворов мы провели при содействии коллег из Управления криминальной полиции города. Подозреваемые задержаны. Роли каждого из них были четко распределены. Им по 19-20 лет. В ходе следственных мероприятий установлено, что фигурантами было угнано пять автомашин в Алатауском, Алмалинском и Медеуском районах. Четыре из пяти авто изъяты у скупщиков, еще один «ВАЗ» разобран и продан по запчастям. Начальник отдела полиции при УП Медеуского района Едилхан Байгараев

Полицейские проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям. По данному факту расследуется уголовное дело. Фигуранты водворены в изолятор временного содержания.