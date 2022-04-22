В Нур-Султане простились с известным археологом Виктором Зайбертом

Гражданская панихида состоялась в столичном Доме дружбы.

Фото: Максат Рыспеков

Виктор Федорович родился в 1947 году в Северо-Казахстанской области. Окончил исторический факультет Петропавловского пединститута (по специальности «учитель истории»). Свой трудовой путь начал в Северо-Казахстанском областном историко-краеведческом музее. В разные годы работал здесь реставратором археологических коллекций, научным сотрудником, заведующим отделом археологии. Благодаря его упорному и кропотливому труду сегодня в Северо-Казахстанском краеведческом музее насчитывается более двухсот тысяч артефактов, найденных в древнем поселении Ботай.

Фото: Максат Рыспеков

Имя Виктора Зайберта широко известно в археологических кругах не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Именно он сделал сенсационное открытие: впервые на планете лошадь была одомашнена на территории Казахстана. Это исследование перевернуло существовавшую ранее теорию одомашнивания лошади.

Также ученый является автором нескольких научных открытий, более 100 книг и статей по древней истории Северного Казахстана. Читал лекции в университетах Белфаста, Кембриджа, Оксфорда, Ньюкасла, Эдинбурга. Награжден орденами «Достық» II степени (2017 г.), «Парасат» (2021 г.).

Вел научно-педагогическую и административную работу, занимал руководящие посты в разных институтах и научных центрах, руководил Северо-Казахстанской и Кокшетауской археологическими экспедициями.

В последние годы академик трудился в Казахском национальном университете имени аль-Фараби в качестве директора Научно-исследовательского института археологии и степной цивилизации.

Виктор Зайберт скончался на 75-м году жизни 20 апреля.

Телеграмму с соболезнованиями родным и близким ученого-археолога направил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Виктор Федорович всю свою жизнь посвятил археологическим исследованиям и раскопкам, изучению степной цивилизации. С его именем связаны уникальные по своей значимости открытия о богатом наследии Атбасарской и Ботайской культур, о первых свидетельствах одомашнивания и разведения лошадей на территории современного Казахстана. Зайберт оставил ценное научное достояние, пользовался среди коллег заслуженным авторитетом, был примером для молодых ученых, – говорится в телеграмме.