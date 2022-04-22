ВК «Алтай»: Думали нас легко победить, но мы заставили их потеть

Для волейбольного клуба «Алтай» победа — не пустое слово. В этом году команда из Усть-Каменогорска в шестой раз стала чемпионом страны, а за спиной у нее еще четыре Кубка и Суперкубка Казахстана. Но самыми большими достижениями клуба на данный момент можно считать прошлогодний триумф в клубном Чемпионате Азии и участие в мировом турнире среди лучших волейбольных команд. В этом году ВК «Алтай» планирует повторить этот путь, но уже умудренный опытом и закаленный специальными тренировками.

Капитан команды Сана Анаркулова и легионер из Сербии Даница Раденкович рассказали о прошлом опыте участия в крупных чемпионатах.

Фото: ВК «Алтай»

– Позади у «Алтая» два крупных международных турнира. Какие они оставили впечатления?

Сана: Впечатления остались самые положительные. Это непередаваемые эмоции, гордость и радость за нашу страну и клуб за такой большой шаг вперед в развитии спорта. Выиграть Чемпионат Азии – уже большое достижение, но поучаствовать в клубном Чемпионате мира – это честь, которая достается немногим.

Даница: Выиграв Чемпионат Азии, мы достигли величайшего успеха в истории клуба «Алтай», поэтому я безумно счастлива и горда командой. Мы попали в Топ-6 лучших команд и смогли выступить на Чемпионате мира. В каждой из этих команд было несколько игроков, выступавших на Олимпиаде и представляющих вершину мирового волейбола. Я запомню это время на всю жизнь.

– Какие моменты или матчи особенно запомнились?

Сана: Конечно, финал Чемпионата Азии. Такие матчи требуют 100% концентрации и огромнейшего стремления к победе. Ты буквально в шаге от цели, над которой так долго и упорно работал. Еще запомнился Чемпионат мира. Играть с такими мировыми звездами и олимпийскими чемпионами, как Бразилия, – большое удовольствие.

Даница: Я запомнила игру против Supreme в финале Чемпионата Азии, потому что играла с травмой и терпела весь матч. Что касается Чемпионата мира, я до сих пор помню игру с Minas. Мы проиграли 3:0, но боролись до конца. Все думали, что у нас легко выиграть, а мы заставили их потеть.

Фото: ВК «Алтай»

– Какую цель вы ставите себе на ближайшее будущее? Какая задача стоит перед командой в нынешнем сезоне?

Сана: Вот-вот начнется клубный чемпионат Азии. Сейчас это основная наша цель и то, к чему мы старательно готовимся. Одно дело выиграть клубный чемпионат один раз, совсем другое – подтвердить свой титул.

Даница: Целей, которые мы ставили перед сезоном, мы достигли. Остался еще Чемпионат Азии. Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть и пройти квалификацию на еще один Чемпионат мира.

Первым соперником «Алтая» станет команда соотечественниц из Петропавловска – ВК «Куаныш». Поддерживать волейболисток из Усть-Каменогорска будет официальный партнер, онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch.

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