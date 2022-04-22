Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
23:34 22.04.2022

Кардиолог предупредил об опасности поцелуев

последствия поцелуев Фото: pixabay
По мнению сердечно-сосудистого хирурга и кардиолога Владимира Хорошева, поцелуи в шею могут привести к тромбозу и даже смерти человека, передает Zakon.kz.

Как рассказал врач в интервью ura.ru, наибольшую опасность представляют страстные поцелуи в область яремной вены.

В этой области расположены вены поверхностные, крупные, большого диаметра. При поцелуе взасос, действительно, могут образовываться тромбы, которые приводят к фатальным последствиям. Они могут попасть в камеры сердца и подключичные вены, что может привести к очень тяжелым последствиям, в том числе летальным.Кардиолог Владимир Хорошев

Он также отметил, что обычные поцелуи в губы не несут никакой опасности, а наоборот, благоприятно сказываются на здоровье, так как в этот момент вырабатываются гормоны удовольствия и счастья.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Оксана Житникова
Интересное
Задержание Кайрата Кудайбергена – появились новые подробности
22.04.2022
Сроки окончания конфликта спрогнозировали в Минобороны Украины
22.04.2022
Генерал-майор полиции Нурлан Масимов объявлен в розыск – Антикор
22.04.2022
В Казахстане изменится статус прокуратуры
22.04.2022
Задержан депутат алматинского маслихата Кайрат Кудайберген
22.04.2022
Главная Топ LIVE Все