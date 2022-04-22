23:34 22.04.2022
Кардиолог предупредил об опасности поцелуев
Фото: pixabay
По мнению сердечно-сосудистого хирурга и кардиолога Владимира Хорошева, поцелуи в шею могут привести к тромбозу и даже смерти человека, передает Zakon.kz.
Как рассказал врач в интервью ura.ru, наибольшую опасность представляют страстные поцелуи в область яремной вены.
В этой области расположены вены поверхностные, крупные, большого диаметра. При поцелуе взасос, действительно, могут образовываться тромбы, которые приводят к фатальным последствиям. Они могут попасть в камеры сердца и подключичные вены, что может привести к очень тяжелым последствиям, в том числе летальным.Кардиолог Владимир Хорошев
Он также отметил, что обычные поцелуи в губы не несут никакой опасности, а наоборот, благоприятно сказываются на здоровье, так как в этот момент вырабатываются гормоны удовольствия и счастья.
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