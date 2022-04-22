Кардиолог предупредил об опасности поцелуев

Как рассказал врач в интервью ura.ru, наибольшую опасность представляют страстные поцелуи в область яремной вены.

В этой области расположены вены поверхностные, крупные, большого диаметра. При поцелуе взасос, действительно, могут образовываться тромбы, которые приводят к фатальным последствиям. Они могут попасть в камеры сердца и подключичные вены, что может привести к очень тяжелым последствиям, в том числе летальным. Кардиолог Владимир Хорошев

Он также отметил, что обычные поцелуи в губы не несут никакой опасности, а наоборот, благоприятно сказываются на здоровье, так как в этот момент вырабатываются гормоны удовольствия и счастья.