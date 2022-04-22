Спектакль окончен – игроману грозит тюремный срок за обман

По словам потерпевшего, неизвестные лица из его автомашины Lada Priora, припаркованной возле обменного пункта, похитили черный полиэтиленовый пакет, в котором находились денежные средства в сумме 23 млн тенге.

Сотрудниками полиции в ходе расследования уголовного дела был проведен ряд оперативных мероприятий, в результате которых установлено, что показания потерпевшего не сходятся. Кража была совершена в другом районе города. ДП Актюбинской области

Позже мужчина признался, что кражу денег он инсценировал. Для этого привлек знакомого, который совершил кражу. На самом деле указанную сумму мужчина проиграл на ставках и, чтобы как-то смягчить гнев супруги, придумал такой спектакль.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 419 ч. 3 УК РК «Заведомо ложный донос». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.