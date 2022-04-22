В Фонде «Самрук-Казына» заявили об отказе от расчета в рублях

Сейчас ситуация изменилась. Изменилась стоимость финансирования в рублях, значительно выросли санкционные риски в отношении российских банков, и, следовательно, в настоящее время финансирование в рублях больше не рассматривается. Управляющий директор по экономике и финансам фонда «Самрук-Казына» Назира Нурбаева

Назира Нурбаева признала, что раньше финансирование в рублях было очень актуальным для компаний Фонда. Это было связано с тем, что ставка финансирования, которая установлена Центробанком России, была достаточно привлекательная. Те компании, которые имели займы в твердой валюте, рефинансировались зачастую в рубли для того, чтобы снижать свои валютные риски.