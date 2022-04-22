Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:27 22.04.2022

В Фонде «Самрук-Казына» заявили об отказе от расчета в рублях

деньги, Фонд "Самрук-Казына", Казахстан Фото: Zakon.kz
Управляющий директор по экономике и финансам фонда Назира Нурбаева на брифинге объяснила, почему Фонд «Самрук-Казына» отказался от планов по привлечению российского финансирования, передает корреспондент Zakon.kz.
Сейчас ситуация изменилась. Изменилась стоимость финансирования в рублях, значительно выросли санкционные риски в отношении российских банков, и, следовательно, в настоящее время финансирование в рублях больше не рассматривается. Управляющий директор по экономике и финансам фонда «Самрук-Казына» Назира Нурбаева

Назира Нурбаева признала, что раньше финансирование в рублях было очень актуальным для компаний Фонда. Это было связано с тем, что ставка финансирования, которая установлена Центробанком России, была достаточно привлекательная. Те компании, которые имели займы в твердой валюте, рефинансировались зачастую в рубли для того, чтобы снижать свои валютные риски.

Мадина Мамырханова
Россия Самрук-Казына Казахстан
Ситуация в Украине: Рада продлила военное положение, Мариуполь под контролем войск РФ
21.04.2022
Дождь с переходом в снег – прогноз погоды в Казахстане на 22 апреля
21.04.2022
Ашимбаев высказался о дополнительных требованиях по госязыку для иностранцев
21.04.2022
Курс доллара держится на одной отметке второй день
21.04.2022
Мадина Бакбергенова завоевала «золото» чемпионата Азии
21.04.2022
Главная Топ LIVE Все