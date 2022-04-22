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Законодательство РК
12:42 22.04.2022

Комитету по правовой статистике Генпрокуратуры РК исполнилось 25 лет

Генеральный прокурор Берик Асылов Фото: ГП РК
Комитету по правовой статистике ГП РК исполнилось 25 лет. Генеральный прокурор Берик Асылов в Twitter поздравил сотрудников с праздником и отметил, что все эти годы учреждение динамично развивалось и по праву называется флагманом цифровизации правоохранительной системы, передает Zakon.kz.

По его словам, оцифрованы уголовный и адмпроцессы, проверки, регистрация обращений.

Контроль и надзор стали оперативнее и прозрачнее, снижены коррупционные риски. За всем этим стоит сплоченный коллектив Комитета, который с честью выполняет профессиональный долг. Генеральный прокурор РК Берик Асылов

Также он поздравил коллег с юбилеем и поблагодарил за службу.

Анастасия Стативкина
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