Комитету по правовой статистике Генпрокуратуры РК исполнилось 25 лет

По его словам, оцифрованы уголовный и адмпроцессы, проверки, регистрация обращений.

Контроль и надзор стали оперативнее и прозрачнее, снижены коррупционные риски. За всем этим стоит сплоченный коллектив Комитета, который с честью выполняет профессиональный долг. Генеральный прокурор РК Берик Асылов

Также он поздравил коллег с юбилеем и поблагодарил за службу.