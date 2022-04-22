12:51 22.04.2022
Машину смяло в результате ДТП в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 апреля на 26 км автодороги Алматы – Кокпек – Коктал. В аварии пострадали три человека, передает Zakon.kz.
По предварительным данным, 71-летний водитель Toyota Carina, пытаясь совершить разворот, допустил столкновение с автомашиной Subaru, которая двигалась в противоположном направлении. Пресс-служба ДП Алматинской области
По факту ДТП возбуждено административное производство, предусмотренное ст. 610 КоАП РК.