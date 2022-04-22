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13:06 22.04.2022

Частный дом сгорел в Алматинской области

пожар, дом сгорел Фото: Zakon.kz
В Алматинской области сгорел частный дом. Жертв и пострадавших нет, передает Zakon.kz.

19 апреля в 10:51 в поселке Райымбек Алматинской области произошло возгорание частного жилого дома.

Пожар локализован в 11:50 и ликвидирован в 12:13 на общей площади 127 кв. м (100 кв. м – дом (стены дома каркасные) и 27 кв. м – времянка). Жертв и пострадавших нет. Пресс-служба ДЧС Алматинской области

В тушении пожара принимали участие семь сотрудников и две единицы техники ДЧС Алматинской области.

По информации ведомства, предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.

Анастасия Стативкина
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