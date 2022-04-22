Роскосмос рекомендовал заменить GPS в самолетах на ГЛОНАСС

Как отмечается в публикации Telegram-канала Дмитрия Рогозина, Роскосмос направит Министерству транспорта РФ и Росавиации технические предложения по замене GPS в российских самолетах на систему ГЛОНАСС «для обеспечения высокоточного навигационного сигнала».

Мы сегодня же отправим наши технические предложения по замене GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС, которое также сможет принимать навигационный сигнал и от китайской орбитальной навигационной системы «Бэйдоу», с администрацией которой мы успешно взаимодействуем в течение восьми лет, – указано в сообщении.

Как подчеркнул глава госкорпорации, устанавливать приемники ГЛОНАСС рекомендуется во всех эксплуатирующихся в России самолетах.

Ранее сообщалось, что Росавиация попросила пилотов подготовиться к полетам без GPS из-за случаев глушения сигналов.