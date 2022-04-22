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13:39 22.04.2022

Роскосмос рекомендовал заменить GPS в самолетах на ГЛОНАСС

ГЛОНАСС, GPS Фото: pixabay
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил, чтобы российские аэропорты и авиакомпании обязали устанавливать средства спутниковой системы навигации ГЛОНАСС, передает Zakon.kz.

Как отмечается в публикации Telegram-канала Дмитрия Рогозина, Роскосмос направит Министерству транспорта РФ и Росавиации технические предложения по замене GPS в российских самолетах на систему ГЛОНАСС «для обеспечения высокоточного навигационного сигнала».

Мы сегодня же отправим наши технические предложения по замене GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС, которое также сможет принимать навигационный сигнал и от китайской орбитальной навигационной системы «Бэйдоу», с администрацией которой мы успешно взаимодействуем в течение восьми лет, – указано в сообщении.

Как подчеркнул глава госкорпорации, устанавливать приемники ГЛОНАСС рекомендуется во всех эксплуатирующихся в России самолетах.

Ранее сообщалось, что Росавиация попросила пилотов подготовиться к полетам без GPS из-за случаев глушения сигналов.

Оксана Житникова
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