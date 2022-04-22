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13:43 22.04.2022

Жизнь после COVID-19: кому может потребоваться операция

Алматы доктора Фото: ГКБ №1
Пандемия COVID-19 завершилась, но последствия этого коварного заболевания до сих пор дают о себе знать. Некоторым людям, чтобы от них избавиться, даже приходится ложиться на операционный стол, передает корреспондент Zakon.kz.

Торакальный хирург городской клинической больницы № 1 Алматы Мухтар Нысанбай рассказал, что в последнее время у многих пациентов встречается стеноз трахеи после перенесенной коронавирусной инфекции, если она была в тяжелой форме.

Те, кто длительно находился на аппарате ИВЛ и/или кому была проведена трахеостомия, сталкиваются к этой проблемой. Симптомы данной патологии практически такие же, как и при бронхиальной астме, ХОБЛ: появление одышки, чувства нехватки воздуха, удушья, плохое отхождение мокроты. Поэтому могут ошибочно считать, что это последствия постковидного пневмосклероза и вышеназванные заболевания, но появление вышеуказанных жалоб также может указывать на наличие стеноза трахеи. При обследовании часто выявляется эта патология. Торакальный хирург городской клинической больницы № 1 Алматы Мухтар Нысанбай

Стеноз трахеи – сужение просвета трахеи, которое приводит к затруднению прохождения воздуха в легкие. Основные причины стеноза: длительное нахождение пациента на ИВЛ; трахеостомия; травмы шеи; ожог гортаноглотки и трахеи; операции на органах шеи, средостения; сдавление трахеи образованием; образование в просвете трахеи.

При стенозе трахеи зачастую одышка носит приступообразный характер, усиливается при небольшой физической нагрузке, уменьшается после откашливания вязкой мокроты. При прогрессировании стеноза отмечается шумное дыхание, слышное на расстоянии. Для подтверждения стеноза и оценки степени сужения проводится бронхоскопия и/или компьютерная томография. Мухтар Нысанбай

Доктор рассказал, что одна из пациенток – 56-летняя женщина – в феврале 2022 года переболела коронавирусом, ассоциированным пневмонией тяжелой степени, длительно находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии на аппарате ИВЛ, в связи с чем была наложена трахеостомия. После такого лечения пациентку выписали без трахеостомической трубки и с улучшением общего состояния, но через месяц после выписки ее начали беспокоить одышка, свистящее дыхание.

На КТ органов грудной клетки и бронхоскопии мы выявили циркулярный рубцовый стеноз нижней трети трахеи, пришлось делать операцию – эндоскопическую электроэксцизию циркулярного рубцового стеноза нижней трети трахеи. В динамике общее состояние пациентки удовлетворительное, клиники дыхательной недостаточности нет, мы ее выписали домой с рекомендациями.Мухтар Нысанбай

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решений посоветуйтесь со специалистом.

Альберт Ахметов
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