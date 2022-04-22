25 апреля истекает срок уплаты налогов и платежей

В ДГД Алматы напомнили, что необходимо уплатить:

КПН, авансовые платежи за апрель 2022 года;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в марте 2022 года;

КПН, удержанный у источника выплаты:

с доходов нерезидента начисленных и выплаченных, а также в пределах суммы выплаченной предоплаты в марте 2022 года (доходы по п. 1 ст. 645 НК);

с доходов нерезидента из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст. 650 НК);

ИПН, удержанный у источника выплаты:

с доходов, выплаченных в марте 2022 года (доходы по пп. 1) - 12) и 17) ст. 321 НК);

с доходов физлиц-нерезидентов из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст.650 НК);

ИПН с доходов, выплаченных в марте 2022 года:

предоставленного иностранного персонала нерезидентом, деятельность которого не образует постоянного учреждения в РК (доходы по п. 7 ст. 655 НК);

иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК юридическим лицом-нерезидентом, не зарегистрированным в качестве налогоплательщика РК (доходы по п. 1 ст. 656 НК);

ИПН с доходов, выплаченных в марте 2022 года:

физических лиц-нерезидентов из источников в РК, в том числе с доходов от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющимися работодателями (доходы по п. 3 ст. 655 НК);

ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием СМП, за март 2022 года;

НДС по ликвидационной декларации при снятии с регистрационного учета по НДС в марте 2022 года;

Социальный налог за март 2022 года;

Плата за пользование земельными участками:

физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности, в случае заключения договора временного возмездного землепользования в марте 2022 года;

при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в марте 2022 года;

Плата за использование радиочастотного спектра, уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК, при получении разрешения в марте 2022 года;

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за апрель 2022 года;

Обязательные пенсионные взносы:

удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в марте 2022 года;

уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющими СНР на основе патента), ЛЧП из полученных доходов в марте 2022 года;

уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в марте 2022 года;

уплачиваемые добровольно гражданами РК по полученным в марте 2022 года доходам:

- по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;

- от работы в представительствах международных организаций в РК, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РК;

- от работы за пределами РК;

Обязательные профессиональные пенсионные взносы, исчисленные по доходам, выплаченным работникам в марте 2022 года;

Социальные отчисления за март 2022 года;

Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным работникам в марте 2022 года;

Взносы на ОСМС:

удержанные из доходов, выплаченных работникам и физическим лицам по договорам ГПХ в марте 2022 года;

уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющих СНР на основе патента), ЛЧП из полученных доходов в марте 2022 года;

уплачиваемые самостоятельными плательщиками из полученных доходов в марте 2022 года.

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2022 году можно в налоговом календаре.