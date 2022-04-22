Olimpbet поддерживает инициативы правительства Казахстана

Букмекерская контора №1 в Казахстане полностью поддерживает необходимость в регуляции широкого спектра вопросов, на основе которых ответственным государственным органам даны поручения.

Со своей стороны в компании всецело ориентированы на сотрудничество в области разработки совместного пакета мер по противодействию незаконному игорному бизнесу. В частности, здесь добавляют, что механизмы регулирования рынка необходимы в решении социальных проблем, таких как никем не контролируемое участие в пари на исход спортивных событий несовершеннолетних лиц и тех, кому ограничен доступ. Аналогичную позицию в букмекерской конторе занимают и по отношению к правительственной относительно проведения рейдов по выявлению незаконных игорных заведений с привлечением представителей общественности.

Что касается онлайн-пространства, то и здесь букмекеры на стороне правительства.

Мы сами не раз выступали инициаторами борьбы с интернет-казино, так как подобный бизнес корнями уходит за рубеж. Я говорю о тех самых офшорах, на которые не распространяется юрисдикция Казахстана и куда финансовые средства игроков уходят, как правило, в одностороннем порядке, обходя налоговое законодательство республики. Директор Olimpbet в Казахстане Василий Тимошин

Иными словами, представители компании как никто другой заинтересованы в составлении перечня лиц, осуществляющих деятельность по организации интернет-казино с целью дальнейшего установления ответственности и запрета на проведение платежей в их пользу.

Наше руководство выступает за введение запрета на осуществление платежей или пополнение счетов в букмекерских конторах с помощью кредитных карт. Бизнес не заинтересован в тиражировании должников в казахстанском обществе, таким образом выражая свою приверженность принципам ответственной игры, – добавил Тимошин.

Именно эти принципы, разработка которых активно ведется участниками рынка, по словам директора, в дальнейшем помогут в борьбе с лудоманией. Кроме того, контора готовы участвовать в разработке системы выявления и реабилитации граждан, зависимых от азартных игр, в том числе, всячески способствовать продвижению социальных роликов о вреде азартных игр. На данный момент уже ведутся консультации с профильными специалистами по данном проблематике.

Моя позиция может отличаться от мнения коллег: я считаю, что игромания к классическим букмекерам не относится вообще, так как игровая зависимость возникает там, где выигрышная комбинация определяется случайным образом, то есть обязателен элемент случайности. Если же выбранный в букмекерской линии исход зависит от интеллектуальной деятельности человека, его знаний и умений, игромании здесь быть не может, – подытожил Василий Тимошин.

Наряду с этим стоит добавить о вкладе букмекеров в развитие казахстанского спорта. Сегодня спонсорские контракты с Olimpbet имеют многие спортсмены, клубы и федерации, что говорит о вовлеченности компании в спортивную жизнь страны. Подобная форма сотрудничества давно опробована международным опытом и действует практически во всем мире.