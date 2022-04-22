15:05 22.04.2022
Приставал к несовершеннолетней – студента арестовали в Нур-Султане
Фото: скриншот видео
В Нур-Султане Специализированным судом по делам об административных правонарушениях рассмотрено административное дело по факту приставания к несовершеннолетней. Студента признали виновным и арестовали на 10 суток, передает Zakon.kz.
Как уточнили в столичном суде, административное дело было рассмотрено по ст. 434 КоАП РК («Мелкое хулиганство»).
Суд установил, что действия А., связанные с прикасанием к частям тела потерпевшей, являются оскорбительным приставанием. Каких-либо угроз и требований к половому сношению со стороны А. к потерпевшей не было. Действующий уголовный закон за подобные действия при отсутствии применения насилия или угрозы его применения не предусматривает уголовной ответственности. Поэтому суд признал его виновным в совершении мелкого хулиганства. Судом А. привлечен к максимальному сроку ареста – на 10 суток.Пресс-служба суда Нур-Султана
В суде отметили, что постановление не вступило в законную силу.
Напомним, 20 апреля в соцсетях появилось видео, снятое камерой видеонаблюдения в одном из столичных подъездов.
Как сообщил полиции житель Нур-Султана, к его 16-летней дочери в подъезде дома приставал неизвестный мужчина.
21 апреля в столичном департаменте полиции сообщили, что неизвестного удалось задержать – им оказался 20-летний студент.