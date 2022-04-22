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Законодательство РК
15:05 22.04.2022

Приставал к несовершеннолетней – студента арестовали в Нур-Султане

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В Нур-Султане Специализированным судом по делам об административных правонарушениях рассмотрено административное дело по факту приставания к несовершеннолетней. Студента признали виновным и арестовали на 10 суток, передает Zakon.kz.

Как уточнили в столичном суде, административное дело было рассмотрено по ст. 434 КоАП РК («Мелкое хулиганство»).

Суд установил, что действия А., связанные с прикасанием к частям тела потерпевшей, являются оскорбительным приставанием. Каких-либо угроз и требований к половому сношению со стороны А. к потерпевшей не было. Действующий уголовный закон за подобные действия при отсутствии применения насилия или угрозы его применения не предусматривает уголовной ответственности. Поэтому суд признал его виновным в совершении мелкого хулиганства. Судом А. привлечен к максимальному сроку ареста – на 10 суток.Пресс-служба суда Нур-Султана

В суде отметили, что постановление не вступило в законную силу.

Напомним, 20 апреля в соцсетях появилось видео, снятое камерой видеонаблюдения в одном из столичных подъездов.

Как сообщил полиции житель Нур-Султана, к его 16-летней дочери в подъезде дома приставал неизвестный мужчина.

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21 апреля в столичном департаменте полиции сообщили, что неизвестного удалось задержать – им оказался 20-летний студент.

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