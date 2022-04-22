Тараз ждут перемены: представлен стратегический план развития города

Зажглись долгожданные фонари уличного освещения, отремонтированы участки дорог, возведены современные дворовые и спортивные площадки.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

На реализацию более 100 проектов было затрачено порядка 38,8 млрд тенге. Еще 42 проекта удалось реализовать при поддержке спонсоров в рамках программы «Таразға тарту».

На сегодняшний день разработан системный план дальнейшего развития областного центра, рассчитанный на ближайшие три года. В числе приоритетных задач – повышение благосостояния населения, развитие инфраструктуры и социальные проекты.

Развитие инфраструктуры – одно из ключевых направлений

Больше 60 млрд тенге будет направлено на реализацию 450 проектов инфраструктурного развития. 3,7 млрд тенге будет направлено на строительство объектов образования. Таким образом, порядка 10 тысяч таразских школьников получат возможность получать знания в достойных условиях, решится проблема трехсменных школ.

По завершении строительства областного онкологического диспансера стоимостью 2,4 млрд тенге порядка 5000 человек смогут получать медицинские услуги по современным стандартам. В строящемся реабилитационном центре, рассчитанном на 150 койко-мест, смогут получить необходимую помощь люди с ограниченными возможностями.

В нынешнем году предусмотрены немалые бюджетные средства на развитие инфраструктуры и инженерных сетей. Найдут свое решение многолетние проблемы отдаленных участков, вошедших в черту города.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Систему водоснабжения проведут в 28 дачных массивах: Кумшагале, Шолдале, Колтогане, Жидели, Карасай. Больше 40 тысяч человек будут обеспечены качественной питьевой водой.

Ремонта и модернизации требуют автомобильные дороги, которые сегодня не справляются со значительно возросшим потоком машин. Будут расширены и капитально отремонтированы участки дорог по улице Мамбет батыра, Шостаковича. Именно эти улицы берут на себя основную нагрузку, связывая центральные районы, крупные торговые точки и густонаселенные микрорайоны.

Не останется без внимания и один из важнейших вопросов – обеспечение населения жильем. Активно продолжается строительство 42-х многоэтажных домов стоимостью 20,9 млрд тенге.

Новенькие квартиры получат 2820 семей. Еще в 59-ти многоэтажках будет проведена реконструкция. А это значит, что крыши больше не будут протекать, в подвалах наведут чистоту и порядок.

Особое внимание в нынешнем году будет уделено развитию отдаленных территорий областного центра. На тех улицах, где последние 20-30 лет не было освещения, установят фонари. Согласно плану, уличное освещение будет проведено на 124 улицах, еще на 34 улицах будет проведен средний ремонт дорожного покрытия. Также будут проведены работы по благоустройству 100 дворов по новому типу.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В рамках проекта «Таразға тарту» будут разбиты 16 скверов. Планируется строительство Легкоатлетического манежа, Дома искусств, Центра бокса, Реабилитационного центра иппотерапии. В ходе реализации этих проектов будет создано более 3000 новых рабочих мест, а это в свою очередь позволит развивать малое предпринимательство на отдаленных территориях города.

Согласно утвержденному плану, проекты по развитию инфраструктуры будут финансироваться поэтапно. К примеру, в 2023 году город получит 71,2 млрд. тенге на реализацию 250 проектов и еще 67,5 млрд направят на воплощение в жизнь 200 проектов в 2024 году.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Необходимо учитывать тот факт, что реализация любого проекта напрямую зависит от доходной части бюджета. А для планомерного роста производства необходимы инвестиции. В ближайшие два года на реализацию 6 инвестиционных проектов направят 17, 6 млрд тенге. В их числе такие проекты, как запуск литейного производства, бытовой техники и кондитерских изделий.

Реализация таких масштабных проектов требует не только финансовых затрат, но и времени. Тем не менее при успешном воплощении в жизнь намеченных планов жизнь на окраинах Тараза будет совершенно иной. Жителям отдаленных районов больше не придется ездить в центр, чтобы посетить крупные магазины, парикмахерские, бани и пекарни.

Предпринимателям, желающим открыть свой бизнес в отдаленных районах, администрация города оказывала помощь. Была запущена программа «100 бизнес-проектов», в рамках которой оказывалась помощь в определении земельного участка и выдаче льготных кредитов. Таких проектов уже реализовано 42. Еще 58 ждут своего старта в нынешнем году. А это торговые центры, детские сады, пекарни и многое другое. Кроме того, это еще и порядка двух тысяч новых рабочих мест. Работа по всем направлениям будет продолжаться согласно намеченному плану.