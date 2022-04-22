Джонни Депп не вернется к роли Джека Воробья

Заявление он сделал в рамках выступления на суде о клевете против бывшей жены Эмбер Херд.

Как сообщает DTF, на один из вопросов адвоката Эмбер Херд Бен Роттенборна актер ответил, что не вернется к роли Джека Воробья, даже если Disney предложил бы ему 300 миллионов долларов.

Правильно ли я понимаю, мистер Депп, что даже если Disney придет к вам с 300 миллионами долларов и миллионом альпак, ничто не заставит вас снова начать сотрудничать с компанией над «Пиратами Карибского моря», верно? – решил уточнить этот момент адвокат.

Актер подтвердил, ответив юристу без каких-либо уклонений: «Все так, мистер Роттенборн».

Как отмечает издание, Депп утверждает, что Херд сфабриковала обвинения против него и опубликовала ложную статью, в результате чего разрушила его карьеру.

По словам голливудской звезды, Disney уволил его с роли в следующих «Пиратах Карибского моря» спустя всего несколько дней после публикации обвинительной статьи.

Во время заседания Депп также признал, что не смотрел первых «Пиратов Карибского моря», но знает, что фильм в итоге оказался очень успешным.

Актер уточнил, что медиаконгломерат Disney хотел дальше развивать франшизу, и он был не против этого.

Кроме того, Джонни Депп рассказал, что по максимуму вживался в роль Джека Воробья, но при этом никогда не ассоциировал его с самим собой. Актер признал, что настолько сблизился с персонажем, что понимал его черты характера лучше сценаристов и сам корректировал его поведение на экране.