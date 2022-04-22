Пнул по голове: в Мангистауской области провели трепанацию черепа младенцу

Об этом случае рассказал актауский блогер Азамат Сарсенбаев на своей странице в Instagram.

Вечером 20 апреля в экстренном порядке в приемный покой детской больницы был доставлен шестимесячный ребенок с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, вдавленный перелом теменной кости, ушиб головного мозга», - говорится в сообщении.

По словам родителей, четырехлетний старший брат малыша по неосторожности пнул его по голове.

Нейрохирург Ербол Кенжевалов успешно провел трепанацию черепа. Ему удалось приподнять вдавленный перелом, состояние малыша стабилизировалось.

На данный момент ребенок находится в отделении травматологии, состояние средней тяжести.