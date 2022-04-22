Советы юриста: можно ли фотографировать табло с курсом валют в банке

«Можно ли фотографировать информационные доски или табло с курсом валют в банке? Для себя , не для публикации, чтобы запомнить, зал ожидания находится в общественном месте. Кроме того, по ст.24 закона о защите прав потребителей, продавцы и исполнители не должны запрещать в фото и видеосъемки. Можно ли с точки законодательства объяснить запрещается или нет фото или видеосъемка?» - прозвучал вопрос.

Как отметили специалисты, законодательством республики не запрещена фото- и видеосъемка в банках.

В соответствии со статьей 12 закона «О доступе к информации», обладатели информации в занимаемых ими помещениях размещают информационные технические средства, в данном случае – информационные доски и табло с курсом валют. Такая информация является общедоступной, распространение и предоставление которой не ограничены. Специалисты юридической клиники Нархоз

Юристы также пояснили, что согласно статье 24 закона «О защите прав потребителей», запрещается ограничивать права потребителей в отношении применения фото- или видеосъемки.

Однако согласно пункту 2 ст. 2 данного закона, права потребителей в сфере финансовых услуг, а также вопросы их защиты устанавливаются законами РК.