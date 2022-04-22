16:08 22.04.2022
Алматинец обманывал горожан, обещая вернуть водительское удостоверение
Фото: ДП Алматы
Молодой алматинец обманывал горожан, обещая вернуть водительские удостоверения. На эту уловку попались граждане, которые ранее были лишены права управления транспортным средством, передает Zakon.kz.
22-летний подозреваемый оценивал свою «помощь» в 130 тысяч тенге, рассказали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
Сколько человек фигурант успел ввести в заблуждение, мы непременно установим в ходе следствия, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по ст. 190 УК РК по факту мошенничества.Начальник Управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов
В случае опознания граждан просят позвонить по телефону +7 747 699 70 02.