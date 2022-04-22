Гроза, туман, шквал, град – прогноз погоды в Казахстане на 23 апреля

На западе страны ожидается сильный дождь. На севере – погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, гроза, туман, шквал, пыльная буря, град. РГП «Казгидромет»

В Западно-Казахстанской области на западе, юге – град, на севере – туман, усиление ветра на востоке, западе области 15-20 м/с.

На севере, юге Атырауской области – усиление ветра при грозе 15-20 м/с.

На севере, востоке Магистауской области ожидается усиление ветра, порывы 15-20 м/с.

Днем в Туркестанской области ожидается на севере, западе области, в горных и предгорных районах шквал, на севере области – пыльная буря, усиление ветра на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20 м/с.

Днем на юге и в горных районах в Алматинской области ожидается усиление ветра при грозе 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской, на северо-востоке Северо-Казахстанской, на юге Карагандинской, Восточно-Казахстанской области ожидаются усиление ветра, туман.

В Павлодарской области ожидается ночью на севере области туман, днем на севере, востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, юге Актюбинской области ожидается усиление ветра 18 м/с.

На севере, востоке Костанайской, Акмолинской областей ожидаются туман, ветер.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6°С, днем +9...+11°С.

В Алматы переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +23...+25°С.

В Шымкенте переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +26...+28°С.