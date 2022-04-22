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Законодательство РК
17:05 22.04.2022

Когда казахстанцы смогут напрямую записываться к узким специалистам – ответ Минздрава

медработники Фото: пресс-служба Управления общественного здравоохранения Нур-Султана
Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Куляим Биржанова сообщила, что соответствующий проект приказа, по которому пациенты смогут напрямую записываться к узким специалистам в обход терапевта, уже готов, передает корреспондент Zakon.kz
На сегодня разработан соответствующий проект приказа. В нем есть пункты, где пациенты, минуя врача общей практики или участкового, смогут сразу попасть к профильному специалисту по определенным показаниям. Но будет определенный перечень. Сегодня этот вопрос прорабатывается. Куляим Биржанова

Она отметила, что с подробностями казахстанцы уже скоро смогут ознакомиться. Минздрав учтет все предложения и комментарии, а уже после запустит проект.

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На вопрос о том, во всех ли клиниках будет действовать такая система, Куляим Биржанова ответила, что ни государственные, ни частные медцентры ограничивать не будут.

Тамила Языкова
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