17:05 22.04.2022
Когда казахстанцы смогут напрямую записываться к узким специалистам – ответ Минздрава
Фото: пресс-служба Управления общественного здравоохранения Нур-Султана
Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Куляим Биржанова сообщила, что соответствующий проект приказа, по которому пациенты смогут напрямую записываться к узким специалистам в обход терапевта, уже готов, передает корреспондент Zakon.kz
На сегодня разработан соответствующий проект приказа. В нем есть пункты, где пациенты, минуя врача общей практики или участкового, смогут сразу попасть к профильному специалисту по определенным показаниям. Но будет определенный перечень. Сегодня этот вопрос прорабатывается. Куляим Биржанова
Она отметила, что с подробностями казахстанцы уже скоро смогут ознакомиться. Минздрав учтет все предложения и комментарии, а уже после запустит проект.
На вопрос о том, во всех ли клиниках будет действовать такая система, Куляим Биржанова ответила, что ни государственные, ни частные медцентры ограничивать не будут.