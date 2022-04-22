Когда казахстанцы смогут напрямую записываться к узким специалистам – ответ Минздрава

На сегодня разработан соответствующий проект приказа. В нем есть пункты, где пациенты, минуя врача общей практики или участкового, смогут сразу попасть к профильному специалисту по определенным показаниям. Но будет определенный перечень. Сегодня этот вопрос прорабатывается. Куляим Биржанова

Она отметила, что с подробностями казахстанцы уже скоро смогут ознакомиться. Минздрав учтет все предложения и комментарии, а уже после запустит проект.

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На вопрос о том, во всех ли клиниках будет действовать такая система, Куляим Биржанова ответила, что ни государственные, ни частные медцентры ограничивать не будут.