Фура с товаром сгорела в Алматинской области

20 апреля в 20:53 на пульт дежурной связи ДЧС поступило сообщение о том, что в с. Байсерке Алматинской области на 93 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск произошло возгорание грузовой автомашины Mercedes-Benz с товарами народного потребления. Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Возгорание ликвидировано в 21:59. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В ликвидации пожара были задействованы шесть сотрудников и две единицы техники ДЧС Алматинской области.