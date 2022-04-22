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16:51 22.04.2022

Фура с товаром сгорела в Алматинской области

пожар, фура Фото: ДЧС Карагандинской области
На трассе Алматы – Усть-Каменогорск cгорела фура с товарами народного потребления. Причина пожара устанавливается, передает Zakon.kz.
20 апреля в 20:53 на пульт дежурной связи ДЧС поступило сообщение о том, что в с. Байсерке Алматинской области на 93 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск произошло возгорание грузовой автомашины Mercedes-Benz с товарами народного потребления.Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Возгорание ликвидировано в 21:59. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В ликвидации пожара были задействованы шесть сотрудников и две единицы техники ДЧС Алматинской области.

Анастасия Стативкина
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